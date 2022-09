Die Ressourcen in der VHS werden knapp

Festhalten am Programmheft und Kritik an der Radiowerkstatt – das waren zwei Punkte, die in der Verbandsversammlung der Volkshochschule Lübbecker Land (VHS) an- und besprochen wurden. In Abwesenheit der erkrankten VHS-Leiterin Anke Steinhauer übernahm ihr Stellvertreter Dr. Peter Fleig-Malek diese Aufgabe.

Und er blickte zunächst auf die nicht leichte Situation in den vergangenen beiden Coronajahren zurück. „Im Juni 2021 durften wir wieder starten. Wir mussten uns dabei emotionslos an die Verordnungen halten“, sagte Fleig-Malek im Gesellschaftsraum des Bürgerhauses. Die VHS habe jedenfalls alles möglich gemacht, was möglich war. Es sei aber in dieser Zeit ein vorsichtiges Anmeldeverhalte der Bürger registriert worden. Dann aber habe sich die Situation Stück für Stück gebessert. Und jetzt sei die VHS bereits wieder – was die Anmeldezahlen anbetrifft – bei den Werten vor der Pandemie angekommen. Positives Feedback habe die VHS zudem erhalten, dass sie in der Pandemie auch weiterhin Kurse angeboten habe.