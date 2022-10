Die Schöpfungsgeschichte in Tönen

„Cosmogenia“ wird in der Thomaskirche Espelkamp aufgeführt - Tickets noch erhältlich

Espelkamp

Die Schöpfungsgeschichte der Welt ist eine der wohl spannendsten in der Menschheit. Wie wurde dies in der Bibel dargestellt und wie sehen das andere Kulturen? Eine weitere Facette dieser Frage ist, wie genau kann die Entstehung der Erde musikalisch dargestellt werden. Und genau dieser Frage wird am Sonntag, 13. November, auf den Grund gegangen.

Von Felix Quebbemann