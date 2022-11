Die Uhr tickt für die Bäume

Dieser Förderbescheid bezieht sich auf die Anlage eines neuen Radweges entlang der General-Bishop-Straße. Und für die Anlage dieses Fahrradweges müssen dann 34 Bäume, die dem Straßenzug einen Allee-artigen Charakter geben, weichen. „Dieses Jahr gehen wir in die Ausschreibung, Anfang nächsten Jahres in die bauliche Ausführung“, sagte Rogalske am Mittwochnachmittag in der Ausschusssitzung. Insgesamt sollen die Baukosten für die Maßnahme laut Verwaltung rund 1,1 Millionen Euro kosten, von denen 90 Prozent jedoch gefördert werden.

