"Die Welt hat sich in drei Wochen verändert"

Mit Unverständnis und mit mahnenden Worten hat die Politik auf die Tatsache reagiert, d ass Espelkamp mindestens 20 Millionen Euro an Gewerbesteuer zurückzahlen muss . Kämmerer Björn Horstmeier legte den Sachverhalt im Hauptausschuss am Mittwochnachmittag noch einmal dar.

20 Millionen Euro Miese: Prekäre Haushaltslage in Espelkamp ist Thema im Ausschuss

Im Espelkamper Rathaus wird nun fieberhaft am zweiten Entwurf für den Haushaltsplan 2023 gearbeitet. Es fehlen 20 Millionen Euro.

Demnach habe die Verwaltung am 3. November erfahren, dass nach einer Großkonzernprüfung des Finanzamtes Detmold eine Rückforderung auf sie zukommen könne. Am 17. November seien die Zahlen nach den vorgenommenen Betriebsprüfungen konkreter geworden. Eine Rückforderung von unglaublichen 20 Millionen Euro – mindestens – sei zu erwarten. Es könnten nach den Worten von Horstmeier sogar noch vier weitere Millionen hinzukommen. Die Rückforderungen erstrecken sich über einen Zeitraum von rund zehn Jahren, beginnend im Jahr 2011. Die Summe, so Horstmeier, habe sich aufgetürmt. Weitere Informationen könne er aber mit Blick auf das Steuergeheimnis nicht mitteilen.