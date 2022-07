Die Zukunft des Espelkamper Rathauses

"Neubau, Umbau, Sanierung" - diese drei Alternativen stehen für die Unabhängigen bei der Frage zur Zukunft des Rathauses zur Diskussion. Unabhängigen-Fraktionsvorsitzender Paul-Gerhard Seidel sagte während einer Pressekonferenz seiner Fraktion: "Die Notwendigkeit einer Sanierung ist ja schon vorgestellt worden."

Zuständiger Ausschuss

Im zuständigen Ausschuss wurde vor einigen Monaten erläutert, wie dringend das Rathaus erneuert werden muss. Ob nun aber saniert oder gar ganz neu gebaut wird, ist noch zu klären. Paul-Gerhard Seidel sagt dazu: "Drei Alternativen werden diskutiert - eine Sanierung, ein Neubau an gleicher Stelle oder ein Neubau anderer Stelle." Welche Alternativen ernsthaft zu prüfen sind, solle in der kommenden Ratssitzung vorgestellt werden, so Seidel. Für die Unabhängigen aber scheide ein Neubau an anderer Stelle aus. Denn mit dem Standort des Rathauses seien sie sehr zufrieden.

Breiter Konsens

Es sei aber wichtig, einen breiten Konsens bei der Maßnahme zu finden, so Seidel. Sein Parteikollege Bernd Selig fügte an, dass es bei einem Neubau auch notwendig sei, die Arbeitsweisen in der Verwaltung zu überprüfen. "Braucht noch jeder sein eigenes Büro?", fragte Selig. Er sprach sich dafür auch, die Arbeitskonzepte in der Verwaltung zu analysieren und auf "moderne Füße zu stellen". Es müsse eine vernünftige Raumplanung geben.