„Diese Fläche bietet mehr Potenzial“

Espelkamp

Markthalle, Eislaufbahn, Boulefläche, Schachbrett, Spielgeräte für Menschen mit Behinderungen und ein Treffpunkt für Jugendliche: All das und vieles mehr könnte in Zukunft in Espelkamps Stadtmitte entstehen. Solche Ideen zur Neugestaltung des Wilhelm-Kern-Platzes sind am Donnerstagabend bei einer Bürgerbeteiligung im Elite-Kino zur Sprache gekommen. Dazu hatte die Stadt interessierte Bürger eingeladen.

Von Andreas Kokemoor