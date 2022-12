Dorfpokal Vehlage: Ein Siegerteam im ersten Anlauf 

Gesellige Veranstaltung in der Schießhalle mit zahlreichen Teilnehmern

Espelkamp-Vehlage

Den Sieg der Mannschaftswertung beim Dorfpokalschießen in Vehlage hat in diesem Jahr kein Traditionsteam errungen, sondern vielmehr eine neue Formation, die zum ersten Mal an den Start ging. Die Gruppe „4 von 7“ schaffte 285 Ring und konnte damit die Trophäe mit nach Hause nehmen.