Drei Jahre und zehn Monate Freiheitsstrafe

Im Prozess gegen den 62-jährigen Espelkamper Rudolf S. ist das Urteil vorm Landgericht Bielefeld gesprochen worden. Wegen des bewaffneten Handels sowie des Besitzen von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilte die erste Große Strafkammer des Gerichtes den Angeklagten zu drei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe.

Dabei ordnete das Gericht am Freitag eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.