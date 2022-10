Drei Männer buhlen um eine Frau

Espelkamp

Eine Liebe über den Tod hinaus und die enge Verbundenheit, die scheinbar niemals endet. Was so romantisch klingt, kann auch für so manchen Twist sorgen und Boden für eine wirklich kurzweilige, amüsante Komödie sein. „Noch einen Augenblick“ sorgte für einen leichten Theaterabend zum Auftakt der Jubiläums-Spielzeit in Espelkamp.

Von Wiebke Henke