Espelkamp: drei Radfahrer tot

Drei Verkehrstote hat es im vergangenen Jahr in Espelkamp gegeben. Und alle drei Verstorbenen waren Radfahrer. Diese traurige Bilanz hat Sven-Otto Deubel, Leiter der Polizeiwache in Espelkamp, während der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Feuerschutz im Saal des Bürgerhauses vorgetragen.

Unfallschwerpunkte

Der Unfall auf der Isenstedter Straße im Juni 2021, bei dem ein 13-jähriger Junge von einem Fahrschulauto erfasst worden war, gehört unter anderem zu einem dieser tragischen Unglücksfälle. Die Politiker folgten den Ausführungen von Deubel, der anhand einer Karte zunächst darstellte, in welchen Bereichen die Unfallschwerpunkte in Espelkamp liegen. Diese sind vor allem in der Innenstadt. Dort ereigneten sich laut Deubel die meisten Vorfälle. Jedoch ereigneten sich die schwersten Unfälle im ländlichen Bereich des Stadtgebiets. „Dort stehen Bäume an den Straßenrändern“, nannte Deubel eine mögliche Ursache für schwere Kollisionen oder Alleinunfälle.

Sven-Otto Deubel, Wachleiter in Espelkamp Foto: Felix Quebbemann

Die Gesamtzahl der Unfälle in Espelkamp ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen – um 69 auf einen Wert von insgesamt 536. Darüber hinaus gebe es ebenfalls mehr Verunglückte – also Verkehrsteilnehmer, die sich verletzt haben. Dabei ist eine Steigerung um zehn Fälle auf insgesamt 88 zu verzeichnen. Es habe 372 Unfälle mit Sachschäden und 93 Unfallfluchten gegeben. Bedenklich bei den Zahlen ist ebenfalls: acht Kinder sind verunglückt, vier Jugendliche und 14 Senioren. Insgesamt 39 Mal waren bei Verkehrsunglücken des vergangenen Jahres in Espelkamp Fahrradfahrer beteiligt – 30 Mal wurden dabei Menschen verletzt. Man könne also sagen, dass es quasi „bei jedem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer einen Verletzten gibt“, so Deubel.

Dunkelziffer ist hoch

Der Wachleiter zeigte daraufhin das Bild eines Fahrrades, das von der Eurobahn erfasst wurde. Den Ausschussmitgliedern war anzusehen, dass diese Bilder nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Die von Deubel vorgestellten Zahlen bilden noch nicht einmal die tatsächlichen Unfallzahlen ab. Denn der Wachleiter erklärte, dass es eine hohe Dunkelziffer bei Kollisionen und Zwischenfällen mit Fahrradfahrern gebe. Viele Radler verständigten aber nach einer Kollision gar nicht die Polizei. Im Anschluss müssten sie sich dann aber doch in ärztlicher Behandlung begeben. In die Statistik fließen diese Vorfälle dann aber nicht ein.

„ Alle Menschen, die nach dem 30. Tag nach einem Unfall sterben, werden nicht mehr dem Unfall zugerechnet. “ Sven-Otto Deubel

Zum Einordnen der vorgestellten Zahlen machte Deubel eine weitere Anmerkung: Nämlich die, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer durch Verkehrsunfälle im Jahr 2021 vielleicht noch höher liege. „Alle Menschen, die nach dem 30. Tag nach einem Unfall sterben, werden nicht mehr dem Unfall zugerechnet“, so Deubel – auch wenn die Zusammenhänge eine andere Sprachen sprechen. Dies sei vom Gesetzgeber so gewollt, erklärte der Wachleiter weiter.