Aus Espelkamp werden drei weitere Todesfälle gemeldet

Minden/Lübbecke

Eine 74-jährige Frau, ein 82-jähriger Mann und ein 90-jähriger Mann aus Espelkamp sind laut Kreisverwaltung an Corona gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle ist dort mit aktuell 613 mehr als doppelt so hoch wie in Minden (304). Der Inzidenzwert in Espelkamp liegt weiterhin bei 811,1. In allen Kommunen ist die Anzahl der aktiven Fälle gestiegen.