Ein Auf und Ab der Gefühle

Szenen einer Ehe: Mariele Millowitsch und Walter Sittler standen schon oft gemeinsam auf der Bühne oder vor der Fernsehkamera. Ihre Gesichter sind bekannt und die Erwartung an den Theaterabend in Espelkamp waren teils groß. Völlig zu Recht. Und die Erwartungen wurden gänzlich erfüllt.

Denn das, was die beiden bekannten Schauspieler ihrem Publikum im restlos ausverkauften Neuen Theater zu bieten hatten, kam richtig gut an. Mit Szenen, die das (Ehe-)Leben schreibt, gewährten sie humorvoll Einblick in das Leben von Lore und Harry und zwar pointiert und humorvoll, manchmal aber auch ernst und etwas nachdenklich. Lore und Harry, das sind die Charaktere des Romans „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder, die sich in grandiosen Dialogen lieben und nicht ausstehen können, streiten und gemeinsam lästern, entfremden und wieder zueinander finden.