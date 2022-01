Spielautomaten statt "Koks"

Die Polizei ist am Freitagabend mit einem Großaufgebot vor dem Casablanca in der Neißer Straße in Espelkamp vorgefahren. Wie ein anonymer Hinweis besagte, sollte in dem Lokal mit größeren Mengen Kokain gehandelt werden. Dies jedoch bestätigte sich nicht.

Großer Polizeieinsatz am Casablanca in Espelkamp - Drogenspürhunde vor Ort

Das Lokal Casablanca in der Neißer Straße in Espelkamp.

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Freitagabend vor dem Casablanca in der Neißer Straße vorgefahren.

„ Wir haben einen anonymen Hinweis bekommen. “ Claudia Bosse, Staatsanwaltschaft Bielefeld

„Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten, dass dort möglicherweise mit Kokain in nicht geringen Mengen gehandelt wird“, sagte Claudia Bosse von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Dies jedoch habe sich im Nachhinein „als Flop“ herausgestellt.

Mit Spürhunden waren die Polizisten vor Ort, um das Lokal zu durchsuchen. Selbst die zuständige Staatsanwältin war dabei, um den Einsatz zu verfolgen. Der anonyme Hinweis habe sich auch gegen eine bestimmte Person gerichtet, erklärte Claudia Bosse. Der soll der Stippenzieher gewesen sein. Konkreter wurde sie aber nicht. Es seien Spielautomaten und Bargeld gefunden worden – aber „kein Koks und auch keine anderen Drogen“, sagte Bosse weiter.



Am Eingang der Neißer Straße wurde die Polizeiabsperrung aufgebaut. Foto: Felix Quebbemann

Massives Polizeiaufgebot



Im Gespräch mit dieser Zeitung bestätigte Ralf Steinmeyer, Presseprecher der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke, dass in dem betreffenden Zeitraum „eine Spielhölle ausgehoben“ wurde. Es habe ein „massives Polizeiaufgebot“ gegeben.

Dies ist natürlich auch zahlreichen Anwohner nicht verborgen geblieben. Passanten, die von der Straße Am Hügel in die Neißer Straße wollten, wurden gleich von einer Polizeiabsperrung empfangen. Weiter kamen sie dort nicht.



Drogenumschlagsplatz

Nach Informationen dieser Zeitung soll das Casablanca durchaus in der Szene als Drogenumschlagsplatz bekannt sein – und das nicht nur bei Personen aus Espelkamp und dem Kreis Minden-Lübbecke, sondern auch darüber hinaus.



Ralf Steinmeyer erklärte, der Einsatz begann um 20.30 Uhr. Es seien Teilkräfte einer Einsatzhundertschaft vor Ort gewesen sowie zwei Polizeihunde, davon ein Drogenspürhund, und die zuständige Staatsanwältin.

„In der Gaststätte haben wir 15 Personen angetroffen von denen wir die Personalien festgestellt haben.“ Der Verdacht auf Drogenhandel bestätigte sich zwar nicht, wie Steinmeyer erklärte. Jedoch wurden 16 Spielautomaten sichergestellt und abtransportiert. Der 51-jährige Betreiber muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf illegalem Glücksspiel rechnen.

Ralf Steinmeyer, Sprecher der Kreispolizei Minden-Lübbecke Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Des Weiteren erklärte Steinmeyer, dass es parallel zum Einsatz in der Neißer Straße eine Wohnungsdurchsuchung in einem Wohnblock in der Espelkamper Innenstadt gegeben habe. In den Räumen des 48-jährigen Wohnungsbesitzers seien jedoch ebenfalls keine Drogen entdeckt worden.



„Es ist eine große Summe Bargeld gefunden worden. Die Ermittlungen, was es mit dem Geld auf sich hat, laufen noch." Die meisten Einsatzkräfte der Polizei seien gegen 0.30 Uhr am Samstagmorgen abgezogen worden, teilte Steinmeyer abschließend mit.