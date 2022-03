14,5 Millionen Euro hat das neue Bürogebäude der Gauselmann-Gruppe gekostet. Gestern wurde es in der Merkur-Allee in Espelkamp offiziell eingeweiht. Unternehmer Paul Gauselmann erläuterte während der Feierlichkeiten den Gästen, welche beeindruckenden Dimensionen der Bau hat.

Gauselmann-Gruppe weiht Gebäude F in Espelkamp ein – Bau kostet 14,5 Millionen Euro

Gebäude F – was eher nüchtern klingt, hat es faustdick hinter den Ohren. Denn das Gebäude, das gestern in der Merkur-Allee eingeweiht worden ist, kann sich laut Unternehmer Paul Gauselmann als das wohl größte privatwirtschaftlich errichtete Bürogebäude der Region bezeichnen. Kosten: 14,5 Millionen Euro. Und dieses Gebäude F ist im Besitz der familiengeführten Gauselmann-Gruppe.

Das neue Gebäude F der Firma Gauselmann Foto: Gauselmann-Gruppe

Zur Einweihung konnte Paul Gauselmann mit seiner Ehefrau Karin Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung begrüßen – unter ihnen die Bundestagsabgeordneten Achim Post (SPD) und Oliver Vogt (CDU) sowie die hiesigen Landtagspolitiker und Espelkamps Bürgermeister Dr. Henning Vieker. Vor rund zwei Jahren wurde der ersten Spaten auf dem Grundstück in der Merkur-Allee gesetzt. Damals noch mit Bürgermeister Heinrich Vieker, wie Paul Gauselmann erklärte. Es sei ein Novum, dass die Einweihung nun mit seinem Nachfolger und Sohn Dr. Henning Vieker als Bürgermeister begangen werden kann. Mit dem nunmehr zehnten Komplex, den die Gauselmann-Gruppe in der Merkur Allee gebaut hat, sei die Straße nun voll. Der Unternehmer erklärte, dass der Bau des Verwaltungsgebäudes ein „ganz großer Schritt für uns gewesen ist“ – vor zwei Jahren. Und dann kam Corona. Die Pandemie habe dem Unternehmen zwei Milliarden Euro Umsatz gekostet. Dennoch fiel die Entscheidung, das Gebäude zu errichten. „Im Mai haben wir gesagt, wir bauen“, sagte Gauselmann. Alleine in Deutschland habe die Gauselmann-Gruppe 150 Immobilien, auf denen nur wenige Restschulden lägen. Und auch bei dem neuen Bau sei das Unternehmen „sehr gut durch die Thematik gekommen“.

Frank Kögel (Kögel Bau) und Paul Gauselmann bei der offiziellen Schlüsselübergabe. Foto: Felix Quebbemann

Im Jahr 1969 sei der erste Bau in der Merkur-Allee entstanden. „Ich hätte vor 53 Jahren nicht für möglich gehalten, was dabei herauskommt“, sagte Paul Gauselmann mit Blick auf das neue Gebäude F. „Besser hätte man es nicht machen können.“ 14,5 Millionen Euro wurden investiert. Ganz besonders zeigte sich der Unternehmer davon begeistert, dass es durchgehende Balkone zum Innenhof hin gibt. Im neuen Gebäude arbeiten 300 Personen aus den Bereichen Immobilien, Personal und IT. Mittlerweile beschäftige die Gauselmann-Gruppe insgesamt rund 15.000 Mitarbeiter, sagte ihr Vorstandssprecher. Frank Kögel, Geschäftsführer des ausführenden Bauunternehmens Kögel Bau aus Bad Oeynhausen, sagte sowohl Paul Gauselmann als auch die gleichnamige Unternehmensgruppe seien Vorbilder. „Sie haben ein hervorragendes Team.“ Lars Reichel aus dem Bereich Merkur Immobilien bezeichnete das Gebäude F als „tolles Projekt“.

Die Mitarbeiter übergeben ein Geschenk zur Einweihung an Paul Gauselmann Foto: Felix Quebbemann

Die Zusammenarbeit sei „grandios“ gewesen. Sowohl auf dem Dach, als auch im Innenhof, der 13 mal 13 Meter misst, und im Außenbereich sei mit viel Grün gearbeitet worden. Das Gebäude sei zudem weitgehend energieautark. Ziel sei es, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlten. Zudem solle mit dieser Atmosphäre dafür gesorgt werden, dass die Mitarbeiter langfristig im Unternehmen gehalten werden. Für Bürgermeister Dr. Henning Vieker lachte die Sonne über Espelkamp. Dieser Satz drücke aus, was er „gerade fühlt“.