Ein Genuss für Auge und Ohr im Schloss Benkhausen

Kunstmatinee und Musicalkonzert am letzten Märzwochenende

Espelkamp-Gestringen

Stilvoll und ästhetisch soll in diesem Jahr der Frühling im Herrenhaus Benkhausen begrüßt werden. Am letzten Märzwochenende bringen Angelika Gauselmann und ihr Team eine exklusive Mischung aus Musik und bildender Kunst in den Sommer-Festsaal des herrschaftlichen Gemäuers.

Von Peter Götz