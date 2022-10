Ein Neubau - eine Chance

Espelkamp

14 Hebammen und Ärzte aus Espelkamp haben sich für einen Klinikneubau in Espelkamp ausgesprochen. In einer gemeinsamen Stellungnahmen teilen sie mit, dass „das Krankenhaus in Rahden in dieser Form schon lange nicht mehr tragbar ist - es ist in den nächsten Jahren von einer Schließung des Hauses auszugehen.

Von Peter Götz