Ein nicht machbarer Wunschzettel

Espelkamp

Planungsmaßnahmen für den Umbau des Rathauses - Kosten: 250.000 Euro; Renovierung Büttemeyers Hof - ebenfalls 250.000 Euro – allein diese beiden Maßnahmen machen schon eine halbe Million Euro an Ausgaben aus, die die Stadtverwaltung für das kommende Jahr vorsieht. André Köster, zuständiger Sachgebietsleiter Gebäudemanagement, gab im Ausschuss für Stadtentwicklung einen kurzen Überblick darüber, was, aus Sicht seines Fachbereichs an Investitionen bei den Gebäuden der Stadt notwendig sind.

Von Felix Quebbemann