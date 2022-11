Ein perfektes Zusammenspiel

Theaeter Ex Libris sorgt für einen hochunterhaltsamen Abend im Elite-Kino

Espelkamp

Eigentlich hätte die Veranstaltung im Elite-Kino mehr Besucher verdient. Denn das multimediale Hörspiel des Theaters Ex Libris war ein Volltreffer. Etwa 60 Personen hatten sich am Abend im Kino eingefunden und wurden für ihr Kommen nicht enttäuscht. Mit Ex Libris gingen die Zuhörer auf eine Reise ins viktorianische London.