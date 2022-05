Ein prall gefüllter Aktionstag

"Colorita" heißt der Aktionstag, den das Bündnis "Bunt statt Schwarz-Weiß" in diesem Jahr ausrichten wird. Am Samstag, 21. Mai, werden viele Künstler und Institutionen für Gleichheit, Toleranz und Frieden eintreten.

Zirkus, Theater, und Rap: Das Espelkamper Aktionsbündnis „Bunt statt Schwarz-Weiß“ lädt am Samstag, 21. Mai zu einem vielfältigen kulturellen Wochenende unter freiem Himmel in die Innenstadt ein. „Colorita“ lautet der Titel der Veranstaltung. Mehrere heimische und engagierte Künstler werden auf dem westlichen Teil des Grünangers einen ganzen Tag auftreten, um mit Poetry-Slam, Comedy sowie Live-Musik ein Festival der Vielfalt bieten.

„ Es beteiligen sich Espelkamper Schulen. “ Fabian Golanowsky

Unter der Federführung des Vereins Mitmenschen haben sich vor sechs Jahren Espelkamper Organisationen zusammengefunden, um öffentlichkeitswirksam gemeinsam für ein weltoffenes, tolerantes Espelkamp einzutreten. „Wir wollen Stellung beziehen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten und demokratiefeindliche Tendenzen“, erklärt die Geschäftsführerin von Mitmenschen, Claudia Strobel. Das Motto des Vereins Mitmenschen „Vielfalt, Toleranz und Demokratie sei Programm. Frank Engelhardt, Stadtjugendpfleger, der die Koordination hat, ist es gelungen, auch die Schulen und Kirchen einzubeziehen. „Es beteiligen sich Espelkamper Schulen und Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendarbeit, Kirchen und sonstige soziale Organisationen. So gibt es zusätzlich in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr Mitmachaktionen, Kreativangebote und ein Vorlesezelt für ein Programm, das den ganzen Tag füllen wird. „Wir möchten mit unserer Veranstaltung so viele Zielgruppen wie möglich und die breite Bevölkerung ansprechen“, sagt Fabian Golanowsky, der die Moderation hat und hofft auf eine große Resonanz. Er weist auf den neuen Namen „Colorita“ hin. Dieser sei ein reiner Fantasiename.

„ Es liegt in den Genen der Stadt. “ Bürgermeister Dr. Henning Vieker

„Bislang hat das Aktionsbündnis einmal jährlich eine zweiwöchige Veranstaltung an verschiedenen Orten in der Stadt angeboten. Vor zwei Jahren musste das Wochenende abgesagt werden, da Corona alles still gelegt hat. Um neue Zielgruppen zu erreichen und nicht zuletzt auch aufgrund der unabwägbaren Entwicklung der Coronalage, sollen in diesem Jahr alle geplanten Veranstaltungen auf einen Aktionstag konzentriert werden. „Das Angebot ist nicht geschrumpft. Wir werden die Kräfte zusammenbringen“, betont Golanowsky. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Dr. Henning Vieker. Espelkamp sei schon immer eine Flüchtlingsstadt gewesen. „Es liegt in den Genen der Stadt, dass wir jetzt helfen.“ Er begrüßte es, dass die Veranstaltung einen aktuellen Bezug zum Ukraine-Krieg einfließen lässt. Vieker dankte den Ehrenamtlichen, die das Espelkamper Aktionsbündnis mit Leben füllen. Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit.

Bühnenprogramm

Das Bühnenprogramm ist wie folgt geplant: 15 Uhr Auftakt durch die Mittwaldschule (Aufführung der Zirkus-AG), 16.30 Uhr: „Brille-Theater“ Ringa von Rattenau (Kindertheater), 17.30 Uhr: Rap und Tanz (Vorführung Schulprojekt der Birger-Forell-Sekundarschule in Kooperation mit der Rap-School NRW), 18 Uhr: Poetry und more (Poetry-Slam offen zum Beispiel für Musik Birger-Forell-Sekundarschule und Söderblom-Gymnasium), 19 Uhr: Live-Auftritt des Espelkamper Musikers Timothy alias Timo Hallmann), 19.45 Uhr: Ansprache Dr. Henning Vieker (Schirmherr), 20 Uhr: Sulaiman Masomi (Comedyshow „Kunterbunt und Farbenblind“), 21 Uhr: „30 Minutes“ (Band, Live-Musik). Neben den Bühnen-Darbietungen gibt es unter anderem Vorlese-Geschichten auf arabisch, und Workshops.