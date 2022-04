Ein Projekt am Puls der Zeit

Machbarkeisstudie gelungen! Die Espelkamper Verwaltung hat im Stadtentwicklungsausschuss vorgeschlagen, für das neue Baugebiet am Schwalbenweg eine Wärmeversorgung über die so genannte kalte Erdwärme festzuschreiben. Alle Parteien stimmten zu. Der Modellversuch hat gute Werte geliefert.

Mit einem kalten Wärmenetz sollen die Gebäude im Neubaugebiet am Schwalbenweg in der Nähe der Ratzenburger Straße gewärmt werden. Darauf verständigte sich der Stadtentwicklungsausschuss während seiner Sitzung am Dienstag.

Machbarkeitsstudie

Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, erläuterte zunächst, dass eine solche Wärmeversorgung zur „Befreiung von den fossilen Energieträgern“ führen würde. „Es ist zwingend erforderlich, solche Dinge umzusetzen“, betonte er. Das kalte Wärmenetz sei ein „gutes Konzept“. Um dieses Konzept aber auch umsetzen zu können, wurde eine Machbarkeitsstudie vorgenommen. Und die Ergebnisse erläuterte Hendrik Fedtke, Vertreter des Energieberatungs-Unternehmens Energielenker aus Greven. Die turbulenten Zeiten machten es deutlich, dass die klassische Gasversorgung für Neubaugebiete nicht mehr sinnvoll sei. Eine kalte Wärmenetzversorgung sei nicht nur aus Umweltschutzgründen sinnvoll. Es habe auch kaum Leistungsverluste. Die kalte Wärme wird aus dem Erdreich gewonnen – rund 140 Meter tief im Boden. Dort herrscht eine konstante Temperatur um rund fünf Grad Celsius. Mit Hilfe von Erdsonden wird diese Wärme in ein Sammlergebäude transportiert. Und von dort in die Häuser. Die Temperatur wird mithilfe von Wärmepumpen in den Häusern dann entsprechend angehoben. Es seien rund 1200 Meter Rohrleitung notwendig. Bei dem Modellversuch sei mit einer Abnahme von rund 332.000 Kilowattstunden jährlich gerechnet worden – bei Anschluss aller 34 Gebäude.

Klaus Hagemeier, Vorstand Stadtwerke AöR Foto: Hendrik Schmalhorst

Die Ergiebigkeit der Erdwärme sei im analysierten Bereich „mittel bis gut“. Fedtke sprach auch von „überdurchschnittlich guten Werten“. Allerdings machte er auch klar, dass in dem Neubaugebiet eine „Anschlussquote von 100 Prozent elementar wichtig ist“. Denn die Fixkosten, unter anderem durch das Erdsondenfeld mit insgesamt 19 Sonden, mache den Löwenanteil der Kosten an dem Projekt aus. Das Vorhaben sei zwar zunächst sehr investiv, könne aber am Ende, zum Beispiel im Vergleich zur dezentralen Sole-Wasser-Wärmepumpe, geringere und unabhängige Strompreise sowie die geringsten CO2-Emissionen aufweisen. Abschließend fasste der Experte des Büros Energielenker zusammen, dass die kalte Wärme wirtschaftlich sehr attraktiv sei, eine hohe Förderquote von 40 Prozent besitze und nachhaltig sei. Reinhard Bösch (SPD) stellte im Anschluss deutlich fest: „Die Abkehr von fossilen Energieträgern ist unumkehrbar“ und signalisiert damit die Zustimmung der SPD. Klaus Hagemeier betonte im Anschluss, dass eine 100-prozentige Anschlussquote im Neubaugebiet „entscheidend ist“. Es sei zudem denkbar, das Erdsondennetz noch zu erweitern. Hagemeier sprach sich für eine Grundstücksvermarktung mit verpflichtender Abnahme der Erdwärme aus.

August-Wilhelm Schmale (CDU Espelkamp) Foto: CDU

August-Wilhelm Schmale (CDU) sah in der vorgestellten Variante „mehr als Zeitgeist“. Er befürwortete, die Neubaugebiete unter ökologischen Aspekten zu entwickeln. Auch wenn die Investition für die Wärmeversorgung zunächst höher sei. „Die Grundstückspreise in Espelkamp sind attraktiv.“ Die Energiezufuhr für die kalte Wärme sei „extrem niedrig“ und die Kosten bezeichnete Schmale ebenfalls als sehr günstig. „Von der CDU gibt es eindeutig Zustimmung.“ Es sei ein Modellprojekt und der richtige Weg. Thomas Rogalske, CDU-Fraktionsvorsitzender, fügte an. „Wer das nicht möchte, sollte kein Grundstück kaufen.“ Paul-Gerhard Seidel, Unabhängige, gefiel es, dass die kalte Wärmeversorgung auch noch bei Bedarf in Richtung Norden erweitert werden kann. Es sei für das Gebiet und die weitere Umgebung ein „zukunftsweisendes Projekt“. Dieser Meinung schlossen sich alle Ausschuss-Mitglieder an und empfahlen. die kalte Erdwärmeversorgung als verpflichtende Grundlage für die Grundstücksvermarktung aufzunehmen.