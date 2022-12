Schatulle - grandios!

Espelkamp

Baadamm, baadamm, badamm, badammbadammbadamm, baaadamm, baaadamm – bei dem Rhythmus musste einfach mitgeklatscht werden. Und in kürzester Zeit war das gesamte Theater im Musik-Fieber. Ach so – vor lauter Mitklatschen ist nun beinahe vergessen worden, was es denn überhaupt im Neuen Theater gab. Dort waren die Mitglieder des VHS-Theaters „Schatulle“ zu Gast.

Von Felix Quebbemann