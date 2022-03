Ein starker Wirtschaftsstandort

Das Informationsnetzwerk der führenden Unternehmen Deutschlands "Die Deutsche Wirtschaft (DDW)" setzt die Stadt Espelkamp in seinem neuesten Standort-Ranking auf Platz 174.

Eine Luftaufnahme des Industriegebiets Espelkamp-Nord lässt erkennen, wie viel Wirtschaftskraft in der Stadt vorhanden ist.

„Darauf können wir mächtig stolz sein“ sagt Bürgermeister Dr. Henning Vieker. „Aus 3835 Städten Deutschlands, darunter Hamburg, Berlin oder Düsseldorf mit 22.500 bedeutendsten Unternehmen im Ranking landen wir für unsere Größe ziemlich weit vorne“.

Die Platzierung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel ist die Anzahl der Top-Unternehmen im Ort entscheidend und deren Score-Ranking im Vergleich. In Espelkamp sind insgesamt 13 Top-Unternehmen ansässig, davon 10 von 10.000 wichtigsten Mittelständlern Deutschlands.

Drei Espelkamper Unternehmen gehören zu den 1485 deutschen Weltmarktführern, für zwei Unternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten bekommt Espelkamp Pluspunkte. Sie sind in der Trendbranche Robotik und Automation gelistet. Unternehmen in Auslandsbesitz werden ebenfalls besonders gewertet.

Von oben wird gleichzeitig deutlich, wie viel grüne Kulturlandschaft in unmittelbarer Umgebung der Gewerbegebiete zu finden ist. Foto: DDW - Die Deutsche Wirtschaft

Auch hier konnte Espelkamp punkten. Der kumulierte Umsatz aller von DDW gelisteten Top-Unternehmen am Standort Espelkamp beträgt 4661 Millionen Euro. Die Gesamtzahl der Beschäftigten dieser Unternehmen (weltweit) liegt bei 28.995 und damit sogar höher als die Einwohnerzahl im Ort. Die größten Unternehmen Espelkamps sind Gauselmann AG, Harting-Technologiegruppe, Casino Merkur Spielothek, Aumann, Naue, Schulz Gebäudeservice, Hitachi Automotive Systems, Wepatronic, Erwin Quarder Systemtechnik und Steinkamp Maschinenbau.

Auch die Abstimmung über die Standortfaktoren wie Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsnetzwerk, Verwaltung oder Frei-zeitwert wird bei der Platzierung bewertet. Hier erhält Espelkamp die Schulnote 2,5 und wird damit besser bewertet als Städte wie Bonn oder Kiel.

„Espelkamp steht für Ideen, Hightech und Innovationen. Das verdanken wir unserer hervorragenden Wirtschaft. Alle Espelkamper Unternehmen bringen unsere Stadt nach vorne“, sagt Henning Vieker.