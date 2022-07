Ein Stück Geschichte lebendig halten

Der Heimatverein möchte ein Stück Geschichte im Dorf bewahren. Dazu haben sich die Mitglieder nun auf dem Isenstedter Friedhof getroffen. Was aber eigentlich klingt, wie der Anfang einer traurigen Geschichte hat tatsächlich mit jeder Menge Dorf-Historie und dem Bewahren eben jener zu tun.

Ort des Abschieds

Friefhöfe sind ja eigentlich Orte des Abschieds, des Rituals, der letzten Ruhe und auch eine Stätte der Erinnerung und der Trauer. Dort aber kann man sich auch an geliebte Menschen erinnern und nicht nur trauern, sondern die Erinnerung an die geliebten Menschen wach halten.

Oft sind es die Angehörigen, die sich über mehrere Generationen hinweg dafür einsetzen, dass somit auch ein Stück Geschichte erhalten bleibt. Für Sophie Charlotte Vieker aber hat der Heimatverein Isenstedt diese Aufgabe übernommen. Wer aber war denn überhaupt Sophie Charlotte Vieker? „Sie ist über viele Jahrzehnte als Hebamme im Dorf tätig gewesen. Von vielen Menschen wurde sie nur Viekers Lotte genannt", so die Vereinsmitglieder Und genau für diese “gute Seele" im Dorf wird die Pflege der Grabstelle ab sofort vom Heimatverein übernommen.

Heilkräuter

Vieker war bis etwa 1964 in Isenstedt als Hebamme tätig. Sie starb am 8. November 1991 im Alter von 92 Jahren. Ihr Wirken ist vor allem den älteren Dorfbewohnern noch sehr präsent. Grund genug also, die Pflege des Beetes von Vereinsseite aus zu übernehmen. Die Grabstätte ist mit altbewährten Heilkräutern bepflanzt, die im Beruf der Hebamme erfolgreich eingesetzt wurden und auch noch heutzutage Verwendung finden. Die Initiative zur Pflege der Grabstätte ging übrigens von Presbyterin Margitta Lömker aus. Sie trat an den Dorfverein heran. „Ansonsten wäre die Grabstelle von Sophie Charlotte Vieker von den nächsten Angehörigen aufgegeben worden“, erläuterte Lömker. Sie ist es auch, die schon aus anderen Ruhestätten Wildblumen- oder Schmetterlingswiesen gemacht hat.

„ Der Beruf der Hebamme hat eine jahrhundertelange Tradition. “ Marlies Lindemann

„Der Beruf der Hebamme hat eine jahrhundertelange Tradition“, erklärte Marlies Lindemann. „Aus dieser Zeit stammt viel Wissen aus der Behandlung mit Heilkräutern“, erläuterte sie weiter. Hebammen galten auch als Kräuterfrauen. Noch heute schätzen viele Menschen die Rezepte für beispielsweise Tees. Gezielt hat sich Marlies Lindemann daher für Eisenkraut, Johanniskraut, Arnika, Frauenmantel, Kamille und Indianerwiege als Bepflanzung für die Grabstelle von Sophie Charlotte Vieker entschieden. Die Dorfhandwerker haben das Beet hergerichtet. Die Gärtnerei Spechtmeyer besorgte zudem Rindenmulch, Garten- und Landschaftsbau Hegerding hat den Split zur Verfügung gestellt.