"Ein Urgestein der jungen Stadt"

Irmgard Steding ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie ist nicht nur als prägende und gestaltende Frau eine wichtige Persönlichkeit der Espelkamper Stadtgeschichte gewesen. Sie hat als Zeitzeugin den Aufbau der jungen Stadt im Grünen direkt miterlebt. Als „Urgestein dieser jungen Stadt und Gemeinde“ bezeichnete Pfarrer Friedrich Stork im Trauergottesdienst die verstorbene Irmgard Steding. Ihr Wirken habe weite Kreise gezogen.

Geburt in Schlesien

Irmgard Steding wurde im Jahr 1925 als Irmgard Wuttke in Waldenburg in Schlesien als jüngstes von drei Kindern geboren. Nach dem Besuch der Schule absolvierte sie 1939 ihr Landjahr, um nach der Ausbildung in der Kinderpflegeschule und einem Praktikum als Erzieherin in einem Landjahrlager im Warthegau im heutigen Polen zu arbeiten. Das war ab 1943, also mitten im Krieg. Wie so viele Menschen aus dem Osten musste auch Irmgard Steding schließlich vor der heranrückenden Front fliehen. Dies tat sie im Trek. Im Mai 1945 ging es schließlich von Waldenburg nach Westen, wo sie zwischenzeitig in russische Gefangenschaft kam. Über Tschechien, Österreich, Bayern und dem Saarland kam sie schließlich nach Westfalen. In Bielefeld fand sie endlich ihre Familie wieder. Ihr Vater jedoch blieb im Krieg vermisst. Im August 1947 gelangte sie als Kinderpflegerin des Evangelischen Hilfswerkes nach Espelkamp, genauer gesagt nach Hedrichsdorf. Dort konnte sie jungen Flüchtlingskindern bei der Eingewöhnung helfen.

"Kolonie" bliebt das Zentrum

Am 1. Oktober 1949 heiratete sie Fritz Steding, den späteren Espelkamper Bürgermeister. Drei Kinder – Walter, Gert und Barbara – wurden ihnen geschenkt, zudem vier Enkel und eine Urenkelin. Neben der Erziehung der Kinder arbeitete sie später auch als Handarbeits- und Turnlehrerin in der Volksschule und übernahm schließlich die Büroarbeiten und die Buchhaltung in der Firma ihres Mannes und seines Bruders. 1954 zog die Familie in das Haus am Neidenburger Weg. Dort blieb sie bis kurz vor ihrem Tod. Die „Kolonie“ blieb stets das Zentrum ihres ehrenamtlichen Engagements und ihres Wirkens. Mit einer Gruppe von Frauen hat sie unter anderem bei Menschen gesungen, denen es nicht gut ging, um sie aufzuheitern. Es wird vermutet, dass diese Gruppe die Keimzelle war, die sich über den von ihr geleiteten Kreis von Sängerinnen schließlich zum geleiteten Michaelschor entwickelt hat.

Aktives Mitglied

Ab dem Jahr 1999 sang Irmgard Steding zudem noch ein Jahrzehnt in der Kantorei unter Kantor Roger Bretthauer im Alt. Gesungen hat sie genauso im Montagsfrühstück, wo sie wie in der „Frauenhilfe des Westbezirks“ und später im „Frauenabendkreis“ aktives Mitglied war. Von 1986 bis 1992 war sie darüber hinaus Presbyterin der Martins-Kirchengemeinde. Sie kümmerte sich um Gemeindemitglieder und hielt ihrem Mann während dessen Bürgermeisterzeit den Rücken frei. Sie besuchte zusammen mit Brigitte Eller Geburtstagsjubilare des DRK oder half im Seniorenbüro bei der Organisation des Stövchens, das noch immer im Bürgerhaus ausgerichtet wird. Auch in der Waldschule brachte sie sich ein und kümmerte sie einmal in der Woche um die Schüler. Pfarrer Stork betonte in seiner Trauerpredigt. „Ich kenne kaum einen Menschen – eigentlich gar keinen, der Zeit seines Lebens ehrenamtlich und sozial in seinem Wirken derartig breit aufgestellt war und sich so vielfältig engagierte.“

Stiftungsgründung

Der Tod ihres Ehemannes Fritz Steding 1986 war für Irmgard Steding ein harter Schlag, zumal sie ihn vorher auch gepflegt hatte. Aus Spenden der Beerdigung wurde die „Fritz-Steding-Stiftung“ gegründet – die heute in die „Bürgerstiftung Espelkamp“ übergegangen ist. Irmgard Steding nahm als Nachfolgerin ihres Ehemannes das Mandat im Kuratorium des Ludwig-Steil-Hofs wahr. Bis ins hohe Alter war Irmgard Steding engagiert und gerne unterwegs. Erst in den vergangenen Jahren stellten sich körperliche Beschwerden ein. Und schließlich verstarb Irmgard Steding im Alter von 96 Jahren im Ludwig-Steil-Hof. Sie wurde am vergangenen Freitag beigesetzt.