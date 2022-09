Einbrecher schlagen Schaufenster ein

Unbekannte brechen in Fachgeschäft für Uhren, Schmuck und Optik in Espelkamp ein

Espelkamp

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Fachgeschäft für Uhren, Optik und Schmuck in der Breslauer Straße in der Espelkamper Innenstedt eingebrochen.