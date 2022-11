Eine Freundschaft fürs Leben

Zehn Klienten einer Reha-Maßnahme in Bad Aibling wurden Freunde und treffen sich jedes Jahr wieder

Espelkamp/Bad Aibling

Als im September 2011, Anneliese aus Grevenbroich, Hermine aus Abenheim bei Worms, Sylvia aus Regenstauf im Bayerischen Wald, Renate aus Stuttgart, Karin aus Detmold, Renate aus Remscheid, Marianne und Klaus aus Worms, Inge aus Biblis und der in Espelkamp-Frotheim wohnende Karl-Heinz Tiemeier, ihre Reha-Maßnahme in der Wendelsteinklinik in Bad Aibling antraten, ahnten sie nicht, dass sie Freunde über elf Jahre wurden.

Karl-Heinz Tiemeier