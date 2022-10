Es war eine ganz knappe Sache. Denn nur eine Stunde vor der Ratssitzung am Mittwochnachmittag ist der Haushaltsplanentwurf durch die Kämmerei zur Verfügung gestellt worden. Kämmerer Björn Horstmeier zeigte sich sehr erfreut darüber, dass das Zahlenwerk buchstäblich in letzter Sekunde fertiggestellt werden konnte.

Bei der Vorstellung der Zahlen hatte der Kämmerer sowohl positive als auch negative Nachrichten zu verkünden. So weist der Plan im Ergebnis immer noch einen Gesamtfehlbedarf von 5,2 Millionen Euro aus. Dies seien aber rund 5,3 Millionen Euro weniger „Miese“ als im Vorjahr. Zurückzuführen sei dies unter anderem darauf, dass die Erträge um „gute sechs Millionen Euro“ gestiegen sind. Die Aufwendungen seien zwar auch angestiegen – dies jedoch nur um rund 1,4 Millionen Euro. Verantwortlich für die höheren Erträge sei unter anderem die Gewerbesteuer. „Da haben wir 2,5 Millionen Euro mehr angesetzt.“ Insgesamt stehen im Planentwurf beim größten Ertragsposten der Stadt nun 23 Millionen Euro zu Buche. Auch bei der Einkommensteuer nimmt die Kämmerei einen besseren Wert als im Vorjahr an. Horstmeier erläutert dies mit der steigenden Inflation und den dadurch zu erwartenden höheren Löhnen. Unabhängigen-Fraktionsvorsitzender Paul-Gerhard Seidel machte jedoch darauf aufmerksam, dass der Städte- und Gemeindebund von eher rückläufigen Einkommensteuereinnahmen seitens der Kommunen ausgeht. Horstmeier erklärte, dass der Haushalt „ja lebt“. Auch er könne sich vorstellen, dass es bei der Einkommensteuer noch Veränderungen geben wird. Auch bei der Gewerbesteuer könne sich der Wert noch verändern. So sei im Jahr 2022 ein Betrag von 20 Millionen Euro angenommen worden. Durch Nachzahlungen der Unternehmen sei der Wert dann aber noch auf 29,9 Millionen Euro angewachsen