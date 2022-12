Eine Neuauflage ist schon in Planung

Was treibt Innovationen voran? Wie können die Chancen der Digitalisierung konsequent genutzt werden? Was sind neue Wege zu technologischem Fortschritt? Laban Asmar vom Fraunhofer IEM Paderborn und Carsten Schröder von der Telekom Mobility Solutions haben mit diesen und weiteren Fragen ihre spannenden Vorträge eröffnet.

Erstes Wirtschaftsnetzwerk in Espelkamp: Experten-Talk in der Alten Gießerei

„Während des ersten Wirtschaftsnetzwerkes kamen etwa 70 Gäste aus der Espelkamper Wirtschaft auf Einladung von Bürgermeister Dr. Henning Vieker in die Alte Gießerei an den Hindenburgring. Im Anschluss an die Vorträge konnten sich die Teilnehmer bei Getränken und Speisen nicht nur mit den Referenten unterhalten, sondern auch über neue Geschäftsideen und Produkte, Kooperationen und Erfahrungen untereinander austauschen.