Eine perfekte Ehe - beinahe!

Mit einer gefühlvollen, romantischen, aber auch grotesken Komödie startet das Neue Theater am kommenden Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr in die neue Saison. Die hat in diesem Jahr noch viele weitere Programmhighlights zum runden Doppelgeburtstag „70 Jahre Volksbildungswerk Espelkamp e.V. – 50 Jahre Neues Theater“ zu bieten.

Der Film „Ghost – Nachricht von Sam“ ist wahrscheinlich noch vielen Lesern in guter Erinnerung. Die Geschichte einer Liebe weit über den Tod hinaus. Fabrice Roger-Lacants Komödie „Noch einen Augenblick“ weist gewisse Ähnlichkeiten auf und ist doch ganz anders.

Suzanne und ihren Mann Julien verbindet eine innige Beziehung, privat und beruflich. Sie, eine gefeierte Schauspielerin in den besten Jahren und er ein erfolgreicher Regisseur auf dem Zenit seines Schaffens. Eine nahezu perfekte Ehe über viele Jahre. Aber eben nicht ganz perfekt, denn Julien ist nämlich tot. Ein schwerer Autounfall hat beide auseinandergerissen.

Reizlose Rollen

Davon ist aber erstmal gar nichts zu spüren. Julien ist nämlich da und ständig um sie herum. So als wäre nichts geschehen. Mit dem kritischen Blick des Regisseurs soll Julien ein neues Kleid an seiner geliebten Suzanne begutachten und natürlich gefällt ihm, was er sieht. Aber warum plötzlich ein neues Kleid? Seit seinem Tod hat Suzanne sich von der Welt zurückgezogen, weigert sich aufzutreten oder Anfragen auch nur in Betracht zu ziehen. Die Rollen seien reizlos und die Autoren uninspiriert. Julien ist natürlich ganz ihrer Meinung, hat er sie doch so ganz für sich. Und so könnte es aus seiner Sicht auch weitergehen, bis in alle Ewigkeit. Wäre da nicht Simon, Suzannes studentischer Untermieter. Obwohl sie seine Mutter sein könnte, will er unbedingt mit Suzanne ins Bett, sie heiraten oder sich für sie umbringen. Das geht Julien auf die Nerven. Aber was soll er machen?

Slapstick

Außer Suzanne kann ihn keiner sehen. Trotzdem versucht er vehement, diesen völlig inakzeptablen Nebenbuhler abzuwimmeln. Was natürlich zu äußerst komischen, fast slapstickartigen Situationen führt. Zudem will Max, ein bekannter Theaterautor, Suzanne für eines seiner Stücke gewinnen, die Julien in die Kategorie „unterste Schublade“ einordnet. Als Suzanne darauf einzugehen scheint, kann Max sein Glück kaum fassen und Julien dreht durch.

Tickets

Eintrittskarten für die Komödie sind noch erhältlich in der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks im Kulturbüro im Bürgerhaus, Wilhelm-Kern-Platz 14, unter anderem unter der Telefonnummer 05772/562185 und im Reisebüro Durnio in Rahden, Steinstraße 4, Telefon 05771/91110. Onlinebuchungen sind über die Homepage des Neuen Theaters www.theater-espelkamp.de möglich. Das Theater und die Tageskasse öffnen um 19 Uhr.