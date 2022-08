Eine Variante wird kritisch gesehen

Espelkamp

Wie sieht das Espelkamper Rathaus künftig aus? Mit dieser Frage wird sich in den kommenden Jahren nicht nur der Stadtrat beschäftigen. Das Mammutprojekt wird auch die Verwaltung in Atem halten. Und nicht zuletzt sollen die Bürger unter anderem in Workshops "ein Wörtchen mitreden". In den Äußerungen der Fraktionen während des Hauptausschusses ist jedenfalls schon eine Tendenz abzulesen gewesen.

Von Felix Quebbemann