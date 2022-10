Einsetzen für die Belange im Ort

Espelkamp-Gestringen

„Trias Gestringen – Förderverein für Gestringen“ heißt der neue Verein, der nun in Gestringen gegründet wurde. Seine Zielsetzung: „Die Förderung aller Dinge, die das Dorf nach vorne bringen und die Bürger unterstützen können“. So formulierte es der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Bernd Wlotkowski, in der Gründungsversammlung. Er ist auch der Vorsitzende des neuen Vereins.