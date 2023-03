Endlich - der Besuch ist da!

Worte einer unbekannten Sprache dringen aus dem Wohnzimmer von Ulrike Keulertz in Bad Oeynhausen. Sie arbeitet seit Jahren gemeinsam mit der Espelkamperin Christine Lauterbach für die Stiftung Hand in Hand als Missionarin in Tansania.

Und jetzt unterhalten sich die beiden in Ostwestfalen mit drei jungen Männern in Swahili – der Landessprache der Massai im afrikanischen Tansania. Die drei jungen Männer sind seit zwei Wochen Gäste der Missionarinnen und wurden bereits sehnlichst erwartet. Denn die beiden Pastoren Daudi und Timo sowie Tischler Jakobu haben sich auf die lange Reise von Tansania im Südosten Afrikas nach Deutschland gemacht. Eigentlich sollten sie bereits vor einigen Monaten nach Deutschland kommen. Aber da gab es Probleme mit den Visa. Jetzt aber hat es geklappt. „Die Anreise war sehr spannend“, sagt Christine Lauterbach. Am 15. Februar seien die drei von Nairobi nach Frankfurt geflogen. Es war der Tag, an dem aufgrund einer gekappten Leitung am Frankfurter Flughafen ein Tag lang nichts mehr ging. „Die Maschine von Daudi, Timo und Jakobu war eine der letzten, die landen durfte“, sagte Lauterbach. Die drei Gäste freuten sich riesig auf Deutschland, aber sahen zunächst – nicht viel. Denn dichter Nebel machte es erst einmal unmöglich, die Landschaft zu genießen. Aber der Nebel verzog sich. Das Erste, was die drei jungen Gäste dann kennenlernten, waren Pferde, die in den benachbarten Ställen zum Keulertz-Haus standen. Pferde gibt es in Tansania nicht. „Damit haben sie sich auch gleich gegenseitig fotografiert“, so Christine Lauterbach. Danach ging es weiter nach Espelkamp und Tonnenheide – unter anderem zur Mutter von Christine Lauterbach.