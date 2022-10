Endlich wieder richtig toben

Das Spiel- und Sportfest ist seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt Espelkamp. Nach Herzenslust können die Kinder dort toben und auch ihren Sinn für Koordination, Kondition und Balance schärfen. Der Startschuss fällt am 23. Oktober.

Großes Spiel- und Sportfest in der Rundturnhalle in Espelkamp

Auf die Plätze – Fertig - Los – der Countdown läuft zum 30. Sport- & Spielfest in Espelkamp. Die Sportvereine, die Kindergärten, der Offene Ganztag der Mittwaldgrundschule, der Stadtsportverband, die Aufbaugemeinschaft und die Stadt Espelkamp laden nach zwei Jahren Pause endlich wieder zum beliebten Event in die Stadtsporthalle ein. Im Jahr 2020 ist das 30-jährige Jubiläum leider ausgefallen, jetzt kann die Party aber steigen. Los gehts am Sonntag, 23. Oktober, ab 15 Uhr.

Hüpfen, Klettern, Springen, Laufen, Schaukeln, Balancieren, Rollbrettbahn und vieles mehr: In Begleitung ihrer Eltern können Kinder zwischen zwei und acht Jahren verschiedene Bewegungsstationen ausprobieren und sich dabei richtig austoben. Bis 17 Uhr werden die Kleinen jede Menge Gelegenheit haben, Koordination und Balance zu trainieren.

„Dieses Fest ist optimal, um den Spaß am Sport zu entdecken und zu fördern", sagt Anette Nagel vom ATSV Espelkamp. „Besonders freuen wir uns über die gemeinsame Aktion mit der Aufbaugemeinschaft zum 30. Jubiläum des Sport- und Spielfestes“, sagt Johanna Krause, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Espelkamp und Koordinatorin der Veranstaltung.

Nach dem Motto „Purzeln für Bäume“ pflanzt die Aufbaugemeinschaft Bäume in der Stadt, und zwar einen Baum für jeweils 20 Purzelbäume. Viele Espelkamper Sportvereine und Kindergärten engagieren sich im Vorfeld, um das Fest auf die Beine zu stellen und den Kindern einen tollen Nachmittag mit garantiertem Spaßfaktor zu bieten. Dazu zählen in diesem Jahr neben der Stadt Espelkamp auch der Stadtsportverband Espelkamp, der Evangelische Kindergarten Hand in Hand, Evangelische Kindergarten „Kunterbunt“, das Katholische Kinderhaus „Sankt Marien“, die DRK-Kindertageseinrichtung „Sterntaler“, das Berufskolleg Lübbecke, die AWO-Familienzentren „Abenteuerland“ und „Rahdener Straße“, die Johanniter-Kindertagesstätte „Rasselbande“, die Freie Evangelische KiTa Regenbogen, der OGS Mittwaldschule, der ATSV Espelkamp, die Boxschule 2020 Espelkamp, der VfB Fabbenstedt, der Handballverein Espelkamp, Blau-Weiß Vehlage sowie die Aufbaugemeinschaft Espelkamp.