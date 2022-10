Eng mit  Stadtgeschichte Espelkamps verwoben

Die Mennonitengemeinde Espelkamp hat an Erntedank auf ein besonderes Datum zurückgeblickt: den 21. September 1952. Es war ein Sonntag, an dem sich eine kleine Gruppe von Männern und Frauen in einer ehemaligen Muna-Halle in Espelkamp-Mittwald versammelte, um den Verein Mennoniten-Gemeinde Espelkamp e.V. zu gründen. Dass die Gemeinde somit auf 70-jähriges Bestehen zurückblicken kann, inst nun Anlass für einen Festgottesdienst gewesen.

Die Mennoniten-Gemeinde Espelkamp blickt in diesen Tagen auf 70-jähriges Bestehen zurück. Mitbegründer des Vereins am 21. September 1952 war der spätere Espelkamper Ehrenbürger John Gingerich. So hat die frühere Muna-Halle im 1958 ausgesehen, in der die Mennoniten-Gemeinde ihre Kirche einrichtete.

„Die Geschichte der Mennoniten-Gemeinde ist eng verwoben mit der Stadtgeschichte Espelkamps“, weiß der heutige Vorsitzende der Gemeinde Jörg Heidebrecht zu berichten.

So erinnert er daran, dass unter den Gründungsmitgliedern junge amerikanische Kriegsdienstverweigerer waren, die sogenannten "Pax-Boys", aber auch Vertriebene aus Westpreußen, die in Espelkamp eine neue Heimat gefunden hatten. Als Gemeindegründer gelte der amerikanische Mennonit und Pax Boy John Gingerich. Nach ihm ist nicht nur die Straße benannt, an der das Gemeindezentrum liegt. John Gingerich wurde außerdem die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen. „Erster Gemeindeleiter und Ältester wurde Albert Bartel, ein Heimatvertriebener aus Westpreußen“, erklärt Heidebrecht.

Bescheiden wirkte im Rückblick der Kirchsaal der Mennoniten-Gemeinde im Jahr 1954. Foto: Mennoniten-Gemeinde Espelkamp

Die enge Verbindung mit der Stadtgeschichte sei auch nach 70 Jahren immer noch gegeben. „Espelkamp trägt im Wappen ein weißes Kreuz auf schwarzem Grund. Dies steht auch für die Mennoniten, die aus Westpreußen nach Espelkamp kamen“, erläutert der Gemeindevorsitzende. Heute sei die Gemeinde so bunt wie die Stadtgesellschaft.

Wo viele Menschen unterschiedlicher Prägung zusammen kämen, werde schonmal diskutiert und um Lösungen gerungen, erläutert Heidebrecht. Dafür stehe auch das leitende Bibelwort der Mennoniten-Gemeinde Espelkamp aus 1. Korinther 3,11: „Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“

Das neue Gemeindezentrum an der John-Gingerich-Straße ist im Jahr 2008 eingeweiht worden. Foto: Mennoniten-Gemeinde Espelkamp

Heidebrecht blickt auch die sieben Jahrzehnte der Gemeinde zurück: „In den ersten Jahren nach sollte die Gemeinde stetig wachsen. Ihren Höhepunkt fand die Mitgliederzahl in den 90er Jahren bei 700.“ Starken Zuwachs habe es im Laufe der Jahre aus Südamerika (Paraguay, Uruguay) und aus den damaligen Sowjetstaaten (Kasachstan, Kirgistan, Estland) gegeben. „Immer wieder kamen auch Russlanddeutsche Christinnen und Christen hinzu, die dann wiederum eigene Gemeinden in Espelkamp gründeten“, weiß Jörg Heidebrecht. An die ursprüngliche Kirche, die alte Muna-Halle, wurde zunächst angebaut. Doch auch dieser Raum wurde schließlich zu klein, sodass ein neues, modernes Gemeindezentrum errichtet wurde, das 2008 an der John-Gingerich-Straße 1 eingeweiht wurde. Darüber hinaus konnte die Tochtergemeinde „Neues Leben“ in Preußisch Oldendorf gegründet werden.

Aktuell zählt die Gemeinde mehr als 500 Mitglieder, Kinder nicht mitgerechnet, erklärt Heidebrecht. „Die Mitglieder der Gemeinde sind so bunt, wie die Menschen dieser Stadt. Sie setzen sich heute größtenteils aus den Nachfahren der aus Westpreußen stammenden Gründergeneration, Russlanddeutschen, aus Südamerika eingewanderten Menschen und hier verwurzelten Ostwestfalen zusammen. Auch einige Menschen aus dem Iran und der Ukraine besuchen heute regelmäßig die Gottesdienste“, berichtet er. Die Gemeinde organisiere zahlreiche Angebote und Hilfestellungen in Alltag und Leben. Dazu zähle die Kinder- und Jugendarbeit, aber auch die Senioren-Arbeit in Kooperation mit Menndia (Mennonitische Diakonie).

Die Gemeinde engagiert sich aktuell für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Einige leben derzeit im Untergeschoss des Gemeindezentrums. „Fünf Gruppenräume und die Küche sind innerhalb kürzester Zeit in Kooperation mit der Stadt Espelkamp umfunktioniert worden“, erklärt Jörg Heidebrecht. Die ersten Geflüchteten seien im April eingezogen. „Seither teilen sich Gemeindeglieder und ukrainische Flüchtlinge die Kirche.“

Die Arbeit und das Leben in der Gemeinde werden durch zahlreiche ehrenamtliche Kräfte bewältigt. „Von praktischen Arbeiten in und rund um das Gemeindezentrum bis hin zur Gestaltung von Gottesdiensten und Predigten bringen sich die Mitglieder ehrenamtlich ein.“ Der Verein hat drei in Vollzeit angestellte Kräfte. Seit 20 Jahren ist Pastor Wilfried Jotter im pastoralen Dienst. Seit drei Jahren wird er durch den Jugendpastor Tobias Wall unterstützt. In der Tochtergemeinde in Preußisch Oldendorf gibt es eine weitere Pastorenstelle. Derzeit wird die Gemeinde außerdem durch einen dualen Studenten der Theologie unterstützt.