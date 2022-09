Großes Interesse an den weiterführenden Schulen in Espelkamp

Espelkamp

Die weiterführenden Schulen in Espelkamp freuen sich in diesem Jahr über reges Interesse. Dies erklärte Andreas Bredenkötter, Schulamtsleiter in der Verwaltung, erklärte in der Ausschuss-Sitzung am Dienstagnachmittag in den Räumen der Benkhauser Grundschule.

Von Felix Quebbemann