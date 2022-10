Erster Spatenstich am Schwalbenweg

"Die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Stadt Espelkamp ist nach wie vor groß", erklärte die Stadtverwaltung. So kommt das neue Baugebiet dem Wunsch vieler Bauwilliger entgegen. Auf einer Gesamtfläche von etwa 45.000 Quadratmetern entstehen am Schwalbenweg "35 Grundstücke in bester Lage", wie die Stadt betont.

Eine Besonderheit gelte außerdem für die dort entstehenden Gebäude: Die Wärmeversorgung erfolgt über ein zentrales Nahwärmenetz der Stadtwerke Espelkamp AöR. "Das ist angesichts der Energiekrise und mit Blick auf den Klimawandel absolut zukunftsweisend", heißt es in der Erklärung der Stadtverwaltung. "Die AöR setzt hier ihren seit Jahren erfolgreich beschrittenen Weg zur Nahwärmeversorgung konsequent fort."