Es begann mit einem Blickkontakt

Karin und Paul Gauselmann feiern am 1. Dezember Platinhochzeit

Espelkamp

In Deutschland hält eine Ehe im Durchschnitt knapp 15 Jahre. Darüber können Karin und Paul Gauselmann nur lächeln. Die beiden sind am 1. Dezember seit genau 55 Jahren verheiratet und feiern Platinhochzeit. Eine beeindruckende Zeitspanne, in der die beiden durch dick und dünn gegangen sind.