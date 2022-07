Es geht wieder los - Chris Hopkins spielt

Der Bürgerverein Gestringen musste zwei Jahre warten, bis endlich wieder Musik auf der Kleinkunstbrettlbühne in der Alten Schule ertönt. Das Team um Bürgervereinspräsident Addi Schaefer aber freut sich riesig auf den Neustart nach der Coronapause. Am Freitag, 1. Juli, spielt Chris Hopkins.

Jazz-Pianst Chris Hopkins spielt am 1. Juli in der Alten Schule in Espelkamp-Gestringen.

Es zieht ab Freitag, 1. Juli, wieder musikalisches Leben in die Alte Schule mit dem Türmchen in Vor-Gestringen (Espelkamp). Denn mit Chris Hopkins‘ Jazz All Stars featuring Dan Barrett wird dort ab 20 Uhr das erste Konzert nach insgesamt 26 Monaten Corona-Ruhe gespielt. Addi Alexis Schaefer, Präsident des ausrichtenden Bürgervereins, kann daher auch eine gewisse Nervosität nicht ganz verbergen.

Große Freude

„Vieles ist eingerostet und muss erstmal wieder in Gang gebracht werden“, gibt er zu. Aber er und sein Team können den Augenblick nicht mehr erwarten, wenn die ersten Klänge endlich wieder von der Kleinkunstbrettlbühne ertönen. „Wir freuen uns riesig auf die Künstler und natürlich auch auf euch – unser Publikum“ sagt Addi Schaefer im Vorfeld. Zu hören gibt es am Freitag unter dem Motto „Swinging in Summertime“ feinsten Jazz mit Chris Hopkins am Piano, Rolf Marx an der Gitarre, Henning Gailing am Kontrabass und – aus den USA – Dan Barrett an Posaune, Trompete und Gesang. Karten gibt es wie immer nur an der Abendkasse vor dem Konzert in der Alten Schule.