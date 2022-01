Espelkamp: Adient-Gelände wird in den kommenden Jahren entwickelt

Espelkamp

Das ehemalige Adient-Gelände am Brandenburger Ring in Espelkamp soll umgenutzt werden. Die Pläne dafür müssen aber noch entwickelt werden. Zurzeit hat die Stadt als Eigentümer die bestehenden Hallen an Unternehmen vermietet.

Von Felix Quebbemann