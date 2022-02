Es ging "wild zur Sache"

39-jähriger Mann wegen mehrerer Vergehen in Espelkamp zu Haftstrafe verurteilt

Tätlicher Angriff auf Polizisten, Widerstand, Beleidigung, Fahren ohne Führerschein und mit Alkohol und „Koks“ im Blut – die Liste der Anklage war lang, die die Staatsanwaltschaft einem 39-jährigen Mann aus Preußisch Oldendorf vor dem Amtsgericht Rahden vorwarf; beinahe so lang, wie das Vorstrafenregister des 39-Jährigen. Darin befanden sich stattliche 17 Eintragungen. Die begannen schon im Alter von etwa 16 Jahren. Neben gemeinschaftlichem Raub, räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Diebstahl stand in der Liste häufiger das Fahren ohne Führerschein. Auch eine Haftstrafe hat der Angeklagte bereits verbüßt.

Am 17. Oktober 2020 um 5.10 Uhr war der Preußisch Oldendorfer ebenfalls wieder „ohne Lappen“ unterwegs, dafür aber mit 1,04 Promille Alkohol im Blut. Bei der späteren Blutuntersuchung fanden sich auch Spuren von Kokain.



„ Ich bringe euch um." “ Anklageschrift

Eine Polizeistreife wurde auf das Fahrzeug, einen VW, aufmerksam. Denn, wie einer der Polizistin in der gestrigen Verhandlung aussagte, sei der Fahrer beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn geraten. Zudem war die Geschwindigkeit zu hoch.

An der Ecke Birger-Forell-/Rahdener Straße in Espelkamp stoppten die Beamten das Fahrzeug. Im Fußraum des Autos habe sich eine Alkoholflasche befunden. Zudem sei ihnen aus dem Innenraum Alkoholgeruch entgegen gekommen.



Aus einer harmlosen Fahrzeugkontrolle wurde allerdings deutlich mehr, als die Beamten den Fahrer um einen Alkohol-Test baten. In der Anklage hieß es, dass er die Polizisten daraufhin schwer beleidigt und ihnen gedroht habe: „Ich bringe euch um“, habe er ihnen zugerufen.

Der 39-Jährige sei aufgrund seines renitenten Verhaltens auf den Boden gebracht und gefesselt worden. Es wurde Verstärkung gerufen. Als der Angeklagte ins Polizeifahrzeug gebracht worden sei, habe er gegen die Tür und die Fenster getreten. Noch einmal wurde er daraufhin von den Polizisten aus dem Auto geholt und erneut auf dem Boden fixiert. Ein Polizist ging dann zuerst ins Auto, anschließend wurde der 39-Jährige ins Auto gebracht. So sollte erneute Randale verhindert werden.



Gedächtnislücken

Auf dem Weg zur Mindener Polizeiwache wurden die Beamten weiter beleidigt und bespuckt. Auch gegen die staatsanwaltlich angeordnete Blutentnahme setzte sich der 39-Jährige heftig zur Wehr.

In den folgenden Monaten wurde der Mann weitere Male ohne Führerschein hinter dem Lenkrad erwischt – unter anderem in Lübbecke.

Während der Verhandlung zeigte sich der 39-Jährige reumütig, räumte die Anklagepunkte ein und entschuldigte sich beim aussagenden Polizisten für sein Benehmen. Der Angeklagte sagte, dass er sich an die genauen Geschehnisse gar nicht richtig erinnern könnte. Es sei „wie im Film abgelaufen“.



„ Das ist saugefährlich." “ Richterin Hildebrand

Die Scheidung von seiner Frau habe ihn schwer mitgenommen. Er habe sich nun um eine Therapie gekümmert – sowohl was Drogen und Alkohol wie auch seine Depressionen angehe. Sein Bewährungshelfer bestätigte dies, sagte aber auch, dass eine Prognose beim Angeklagten „schwierig ist“.

Richterin Hildebrand ordnete die Geschehnissen in Espelkamp ein: „Es muss ja wild zur Sache gegangen sein, wenn Verstärkung gerufen wurde.“ Und sie machte dem Preußisch Oldendorfer deutlich, dass seine Vergehen gewaltig sind. „Sie können hier nicht fröhlich über die Straßen fahren ohne Fahrerlaubnis. Das ist verboten, weil es saugefährlich ist.“

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird, da der Angeklagte sich noch in laufender Bewährung befinde und die Staatsanwältin Zweifel an der Wirkung einer Bewährungsstrafe beim Angeklagten hatte.



Keine Bewährung

Der Dauer der geforderten Strafe schloss sich die Richterin an. Sie bekannte, dass die Strafe nicht ganz einfach gewesen sei. Der Angeklagte wolle sich in Therapie begeben und habe alle Vorwürfe eingeräumt. Doch der Angeklagte wisse genau, „wie der Hase läuft“. Und so seien die Bemühungen um eine Therapie erst kurz vor der Gerichtsverhandlung intensiviert worden. Sie verwies auch auf das lange Vorstrafenregister. Sein Bewährungshelfer habe ihm „keine besonders gute Sozialprognose“ ausgestellt. „Mir fehlen die besonderen Umstände für eine Bewährung“, sagte die Richterin und setzte die Strafe daher auch nicht zur Bewährung aus. Dagegen könne der 39-Jährige Berufung einlegen.