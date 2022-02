Bei all den bedenklichen Entwicklungen in der Welt – zum Beispiel an der russisch-ukrainischen Grenze – könnte man beinahe vergessen, dass vor ziemlich genau acht Monaten ein verheerendes Hochwasser ein komplettes Tal zerstört hat. Doch viele ehrenamtliche Helfer haben diese schlimme Hochwasser-Katastrophe nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Sie packen mit an, um die Gegend rund um das Ahrtal wieder zu einem Kleinod der Erholung zu machen. Und mitten drin ist Birgit Beerbom.

Spenden für das Ahrtal werden in einer Kirche gesammelt. Foto: privat

Die Isenstedterin ist erst gerade wieder aus dem Ahrtal zurückgekommen. Einerseits zeichnet sie ein Bild der Hoffnung, wenn sie sagt, dass bereits viele Spenden geholfen haben, den Menschen wieder ein Dach über den Kopf zu geben. Andererseits aber zeigen ihre Schilderungen eindeutig: Es herrschen bei vielen Menschen Tristesse und Resignation. Viele Gebäude stehen seit der Flutkatastrophe unberührt da – ohne Fenster, ohne Mobiliar und mit grauer von Schlamm verschmierter Fassade. „Es ist eine Gefühlswaschmaschine“, sagt Birgit Beerbom im Gespräch mit dieser Zeitung. Viele Menschen hätten auch keine Kraft mehr. Doch die Welle der Hilfsbereitschaft sorgt dafür, dass die Bewohner der Hochwassergebiete ihre Hoffnung nicht verlieren. Birgit Beerbom erzählt von einer Spendenaktion einer Hüllhorster Gruppe. Die sorgt dafür, dass der Schreiner im alten Bahnhof in Heimersheim wieder seine Werkstatt in Betrieb nehmen kann. Dort waren alle Maschinen zerstört. 40 Raummeter Holz hatten die Hüllhorster ebenfalls geladen. Denn Rohstoffe helfen immer.

Viele Häuser im Ahrtal stehen leer und sind nach de Katastrophe kaum wieder betreten worden. Foto: privat

Auch Birgit Beerbom hat vor der vergangenen Tour ihren Wagen vollgepackt, ist für einige Tage im Ahrtal gewesen. Sie packte dort beim Wiederaufbau mit an und verteilte Spenden. Bei Dagmar, die ebenfalls ihr Hab und Gut bei der Flut verlor, half sie zum einen mit, einen Holzunterstand zu errichten. Über den Hilfseinsatz sind Flutopfer Dagmar und Helferin Birgit zu Freundinnen geworden. Die Isenstedterin half auch dabei, die Wände mit Dämmwolle zu verkleiden. Und nun habe Dagmar auch eine Ein-Raum-Heizung erhalten, freut sich Beerbom, die unermüdlich wie alle ehrenamtlichen Helfer dafür arbeitet, das Ahrtal wieder schön zu machen. Neben einem Scheck in Höhe von 3000 Euro eines Spenders aus der Region – das Geld soll für traumatisierte Menschen genutzt werden – hatte Birgit Beerbom auch kleinere Unterstützungen dabei. So hätten Einwohner und Mitarbeiter einer psychiatrischen Einrichtung gesammelt. „Sie haben auch nur wenig, aber sie spenden“, freut sich Beerbom. Es seien 186 Euro zusammengekommen. Und dieses Geld sei einer psychisch angeschlagenen Mutter von drei Kindern zugegangen. Noch immer kämen auch viele Menschen in die Versorgungszelte, um nach dem einen oder anderen Utensil zu schauen und sich eine Mahlzeit abzuholen. Denn vielerorts gebe es noch keine Küchen. Ein Frühstück an der Bierzeltgarnitur in zerstörten und im Wiederaufbau befindlichen Häusern sei normal, so Beerbom.

Der neue Holzunterstand ist fertig. Dagmar, Bewohnerin des Ahrtals und Freundin von Birgit Beerbom, freut sich und dankt den Helfern. Foto: privat

Während es in vielen Häusern vorangeht, sieht man aber an einigen Gebäuden keinerlei Fortschritte. Auch Schulen seien davon betroffen. „Es ist das Gefühl von Stillstand. Das ist sehr deprimierend“, sagt Beerbom. Es gebe so viel Grau im Ahrtal. Viele Häuser stünden leer, an einigen fehlt teilweise die Außenwand. Einige seien vom Schimmel befallen. Um wieder Farbe ins Ahrtal zu bringen, sollen nun mit März-Beginn Pflanzaktionen an den Gebäuden starten. Schließlich wurden auch alle Gärten einfach weggeschwemmt. Die Menschen im Ahrtal könnten am Helfer-Shuttle (zentrale Hilfs-Anlaufstelle, Anm. d. Red.) Auftragswünsche abgeben, sagt Beerbom. Von der Zentrale würden dann die Helfer eingeteilt. Für die Bepflanzungen seien „so viele Anträge eingegangen, dass es nun erst einmal einen Auftragsstopp gegeben hat“, erläutert Beerbom die Bedarfslage. Am kommenden Samstag macht sich die Isenstedterin wieder auf den Weg mit mehreren Helfern und Fahrzeugen; darunter ein Sprinter und ein 7,5-Tonnen-Lkw: „Wir haben Platz.“ Neben notwendigen Gartenutensilien, wie zum Beispiel Pfähle, Zäune, Sträucher, Pflanzerde und Blumen, werden im Ahrtal immer noch Dinge des alltäglichen Bedarfs benötigt. So benötige zum Beispiel ein Tante-Emma-Laden in Dernau ganz „normale Dinge“ wie Kondensmilch, um die Menschen zu versorgen. „Es gibt überall Bedarfslisten“, erläutert Beerbom die noch immer kritische Situation.

Spenden fürs Ahrtal sind immer willkommen. Foto: privat

Wer für das Hochwassergebiet im Ahrtal spenden will, kann sich mit Birgit Beerbom in Verbindung setzen unter Telefon 0151/44548814. Die Isenstedterin weiß, was auch nur die kleinste Spende für die Bewohner des Ahrtals bedeutet. „Die Menschen dort sind unglaublich dankbar.“