„Es ist etwas Großartiges gelungen“

Welcome-Haus in Espelkamp eingeweiht – Regionale-Projekt bietet attraktiven Wohnraum für junge Fachkräfte

Espelkamp

Im kleinen Kreis geladener Gäste ist am Donnerstag das neue Welcome-Haus an der Ostlandstraße eingeweiht worden. „Als wir das Richtfest wegen Corona klein halten mussten, haben wir gehofft, die Einweihung groß feiern zu können“, sagte Hans-Jörg Schmidt, der scheidende Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft, der sein letztes großes Projekt in Espelkamp seiner Bestimmung übergab. „Das muss dann im Sommer als Hausfest gefeiert werden.“