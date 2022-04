Es kommt auch eine Kletterwand

Der Umbau des Waldfreibades in Espelkamp schreitet voran. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie die beliebte Einrichtung noch in diesem Jahr eröffnen können. Die Besucher jedenfalls können sich auf einige tolle Attraktionen freuen.

Sanierung des Waldfreibades schreitet voran – Öffnung noch in diesem Sommer

Neubauarbeiten im Waldfreibad schreiten voran „Wir streben in diesem Jahr die Neueröffnung unseres Waldfreibades an“, sagte der Vorsitzende des Waldfreibadvereins, Horst Radtke, während einer Baustellenbesichtigung. Betriebsleiter Bernhard Möhle hofft auf eine zumindest verkürzte Saison in diesem Sommer. „Und wenn dies nur vier Wochen sind“, wie Möhle meinte.

Die Vereinsmitglieder haben ihren ersten Einsatz im Waldfreibad gehabt. Foto: Andreas Kokemoor

Seit Ende vergangenen Jahres laufen die Umbauarbeiten des alten Freibades, die eine komplette Sanierung und Umwandlung des Schwimmbades in ein Freizeitbad darstellt. Am 8. Oktober 2021 fand der offizielle Spatenstich mit Vertretern der Stadt, des Vereins und den Sponsoren statt. Die „Mondlandschaft“ hat sich mittlerweile schon deutlich geklärt. Alle Becken sind betoniert und weitgehend durch Pflasterung eingefasst. „Die Bauarbeiten liegen etwas hinter dem vorgesehenen Zeitplan.“

Und wer das ganze Geschehen von außen betrachtet, erkennt: Das rote Technikgebäude ist schon da. Die bunte Breitbandrutsche steht ebenso wie der Drei-Meter-Turm und das Ein-Meter-Sprungbrett. Schon jetzt ist zu erkennen, wo einmal Brodelbucht, Strömungskanal und Strudelliegen für Badespaß sorgen sollen.

Einige Bauvorhaben sind aber noch nicht zu sehen. In einer seiner Vorstandssitzungen hat der Förderverein beschlossen, eine Kletterwand für das neue Bad in Auftrag zu geben. „Das wird ein attraktives Angebot, das im näheren Umkreis kein zweites Mal zu finden sein wird“, sagte Radtke. Des Weiteren wurden bereits einige Bäume gepflanzt. Radtke nämlich betonte gerne: „Das Waldfreibad soll seinem Namen weiterhin gerecht werden und so etwas wie einen Waldcharakter haben. Dadurch, dass das Becken kleiner wird, wird die Grünfläche größer. Riesige Erdhügel, die im Moment noch rund um das Becken aufgehäuft sind, lassen nur erahnen, wie das Freibad von Espelkamp als Freizeit-Spaß und Erholungsbad einmal aussehen soll.

Bernhard Möhle, Betriebsleiter des Waldfreibades Foto: Andreas Kokemoor

Die Baufachfirmen arbeiten gar samstags, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Im Becken werden in Kürze die riesigen Edelstahlplatten ausgelegt und verschweißt. „Der blaue Beton ist dann Vergangenheit“, erklärt Radtke. Wenn die Edelstahl-Arbeiten abgeschlossen sind, heißt es noch einmal für einige Wochen warten. Erst danach werde das Wasser eingelassen. Und dann müsse noch einmal eine Wartezeit für einige Testwochen eingeplant werden. „Die Vorfreude ist groß“, sagte Radtke. J

ahr für Jahr sei das Freibad ehrenamtlich instand gesetzt worden. Viele Ideen für eine Sanierung und einen Neubau seien vorgestellt worden. „Als der Neubau im vergangenen Jahr beschlossen und vorgestellt wurde, sind Tränen geflossen“, erinnerte sich Radtke. Für den Verein Pro Waldfreibad soll die Arbeit damit aber nicht abgeschlossen sein. „Der Waldfreibad-Verein möchte auch nach Abschluss der Umbau-Arbeiten im Waldfreibad mitreden. Wir wollen weiterhin für Familien attraktiv bleiben“, sagte Radtke, auch mit Blick auf etwaige Steigerungen der Eintrittspreise oder auf die Möglichkeit des Frühschwimmens.

Der Drei-Meter-Turm steht bereits. Foto: Andreas Kokemoor

Während der Baustellenbegehung trafen sich zum ersten Mal in diesem Jahr auch die ehrenamtlichen Helfer. Horst Radtke hat Kay-Peter Gröting und Walter Steding, die beiden Koordinatoren für die Arbeitseinsätze, angerufen. Und sie motivierten etwa 20 Männer und Frauen. Viele von ihnen sind seit der ersten Stunde des Vereins dabei. Fleißig machten sie sich daran, verschiedene Ecken – wie zum Beispiel die Event-Ecke – mit Besen, Harke, Hacke und Rechen zu reinigen und die Beete und Gehwegflächen von Laub und Unkraut zu befreien. Radtke weiß, dass sich viele Espelkamper mit ihrem Freibad und dem Verein identifizieren und ist deshalb glücklich, so ein Team hinter sich zu haben.