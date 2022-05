Zehn Jahre nach der Sanierung des Schlosses Benkhausen hat Paul Gauselmann am Freitagnachmittag zahlreiche Ehrengäste vor dem ehrwürdigen Gebäude begrüßen dürfen. Der Unternehmer erinnerte in einer launigen Rede daran, wie er Schlossbesitzer geworden ist.

Einen runden Geburtstag hat das Schloss Benkhausen am Freitagnachmittag gefeiert. Zehn Jahre, nachdem die Familie Gauselmann, das altehrwürdige Gebäude grundsaniert hat, hatte Schlossherr Paul Gauselmann zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. Neben den Ehrengästen wie Landrätin Anna Katharina Bölling, CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann und Bürgermeister Dr. Henning Vieker hatte Gauselmann unter anderem die Nachbarn des Schlosses eingeladen.

„ Es ist der schönste Moment des Tages. “ Larissa Mattlage

Larissa Mattlage als Schlossherrin begrüßte zudem Architekt Joachim Theißen und Projektleiter Joachim Grobecker, die die Sanierung des Schlosses federführend begleitet hätten. Mattlage bezeichnete das Schloss als einen „Ort der Begegnung“. Diesen habe Paul Gauselmann mit seiner Entscheidung, den Herrensitz zu kaufen, erst aus seinem Dornröschenschlaf erweckt. Für sie sei es mehr als nur eine Arbeitsstelle. „Es ist der schönste Moment des Tages, wenn ich auf ‚mein Schloss‘ komme“, sagte Mattlage nicht ohne ein Augenzwinkern.

„ Ich musste meinen Sohn überzeugen. “ Paul Gauselmann

Schlossbesitzer Paul Gauselmann erinnerte in einer launigen und unterhaltsamen Rede an den Tag, als er das erste Mal mit dem Gedanken gespielt habe, das Schloss zu kaufen. „Es war reiner Zufall“, erinnerte er sich an den Samstag vor dem 4. Advent im Jahr 2009, als der Geschichtskreis ihm das baufällige Gebäude gezeigt habe. In ihm sei der Gedanke gewachsen, dort das neue Schulungszentrum der Gauselmann-Gruppe unterzubringen. Eigentlich habe sein Sohn Armin aber bereits alle Genehmigungen für den Bau eines Schulungszentrum an einem anderen Ort gehabt. „Ich musste meinen Sohn überzeugen“, sagte der 87-Jährige mit einem Lachen. Drei Jahre später war das im Jahr 2009 gesperrte Haupthaus für die Gäste wieder begehbar. Und nun sei es ein „Highlight für die Bevölkerung“, zeigte sich Paul Gauselmann über die Entwicklung sehr glücklich.

Ausklang

Die Geburtstagsfeier endete an und in der Rentei. Dort unterhielten sich die Gäste bei Musik und Imbiss noch länger über die Geschichte des Schlosses.