Espelkamp: 33-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Espelkamp

Gleich zwei Einsätze gab es für die Polizei in Espelkamp in der Nacht zu Sonntag: Am Rande einer Veranstaltung im Bürgerhaus wurde ein 33-jähriger Mann bei einem Streit schwer verletzt. Zuvor war ein 17-Jähriger am Wilhelm-Kern-Platz mit einem Messer bedroht worden - er wurde Opfer eines Raubes.