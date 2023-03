Espelkamp: Ab Mai wird die General-Bishop-Straße erneuert

Ende Februar sind mehr als 30 Bäume entlang des Radweges an der General-Bishop-Straße gefällt worden. Das waren die ersten Vorbereitungen für eine bereits seit 2019 geplante und viel diskutierte Baumaßnahme: die Erneuerung der General-Bishop-Straße.

Diverse Baumaßnahmen an viel genutzter Ost-West-Achse

Betroffen ist die gesamte Strecke vom Kreisel am ehemaligen Real in Richtung Westen bis zur Fabbenstedter Straße. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten und beginnen voraussichtlich Mitte Mai. Es wird mit einer Bauzeit von zehn bis zwölf Monaten gerechnet.