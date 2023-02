Espelkamp: Anlage wird zum Zankapfel

Namentliche Abstimmung und der Plan, ein Bürgerbegehren zu initiieren – die Diskussion um die Klärschlammvererdungsanlage (KVA) in der Ratssitzung im Bürgerhaus hatte schon so manches Highlight zu bieten.

Dabei sollte man davon ausgehen, dass doch zu dem Thema eigentlich schon alles gesagt ist. Mitnichten: Obwohl bereits seit 2019 über die Anlage diskutiert wird, ging es in der Ratssitzung hoch her. Kurz zusammengefasst ist zur KVA zu sagen: Sie soll im Wasserschutzgebiet entstehen. Ehemalige Pläne, sie in Fabbenstedt zu installieren, scheiterten am Widerstand der Bürger.