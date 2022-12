Filmreifer Bankraub: 42-Jähriger vor Gericht

Espelkamp/Bielefeld

Es gibt einen legendären französischen Krimi, in dem treibt am Ende die Beute aus einem Tresorraub auf dem Wasser eines Swimmingpools. Ganz so schlimm endete für die Täter des Bankeinbruchs in Frotheim Ende Januar 2020 ihr „Engagement“ nicht: Da lag nur ein kleiner Teil der Beute auf der Straße.

Von Uli Pfaff