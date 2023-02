Espelkamp: Begeisterung in der Welt der Automaten

Mit den beiden Tagespflegen „Im Grünen“ und „Schwester-Hilde-Haus“ betreibt Ludwig-Steil-Hof Pflege gGmbH unter anderem zwei Einrichtungen für abwechslungsreiche Betreuung am Tag.

Espelkamp, Ludwig-Steil-Hof (LSH); Tagespflege Ausflug; Automatenmuseum Die begeisterte Reisegruppe der Tagespflegen des Ludwig-Steil-Hofs im Automatenmuseum am Schloss Benkhausen.

Neben einer gemütlichen und einladenden Atmosphäre und einem Team, in dem jeder Einzelne seine Arbeit mit Leib und Seele erledigt, gehören auch vielfältige Ausflüge und mehr zum Programm.

„Allein unsere Region hier rund um das Wiehengebirge bietet viel und wir versuchen immer, das unseren Gästen auch näherzubringen“, erklärt Pflegedienstleiterin Maria Kopp.

200 Exponate

Kürzlich ging es deshalb mit zwei Bullis und einer Menge guter Laune in das Automatenmuseum am Schloss Benkhausen, nachdem ein ausgiebiges Frühstück einen guten Start in den Tag garantiert hatte. Dort angekommen, wartete schon das erste kleine Highlight auf die Gruppe. Als Eintrittskarte gab es eine Anstecknadel des Museums, welche sich alle Anwesenden sofort ansteckten. Die Sammlung mit gut 200 Exponaten begeisterte dann auf ganzer Linie. Glücksspielautomaten sind allseits bekannt.

Bestaunt werden konnten aber auch Waren- und Dienstleistungsautomaten sowie Unterhaltungsautomaten. Darüber hinaus waren auch mechanische Musikautomaten ausgestellt. So konnte auch der Nachbau eines Ariston, eine mechanischen Drehorgel, selbst bedient werden. Das weckte die ein oder andere Kindheitserinnerung. Sichtlich zufrieden und gut informiert ging es wenig später zurück in die Tagespflegen auf dem Kerngelände an der Präses-Ernst-Wilm-Straße.