Espelkamp bekommt einen neuen Kindergarten

Die freien Plätze in den Espelkamper Kindergärten reichen nicht mehr aus. Daher soll so schnell wie möglich ein neuer Kindergarten mit insgesamt drei Gruppen gebaut werden. Zwei vorhandene Kindergärten sollen zudem um eine Gruppe aufgestockt werden.

Am Kindergarten Rasselbande in Gestringen soll durch einen Anbau Platz für eine zusätzliche Gruppe geschaffen werden.

Diese Pläne sind am Dienstag, 31. Januar, in der Sitzung des Schulausschusses im Ratssaal vorgestellt worden. Andreas Schädler, Leiter des Kreisjugendamtes, und Mitarbeiterin Andrea Gerling erläuterten die Entwicklung der Kindergartenkinderzahlen. Einleitend gab Andreas Bredenkötter, Schulamtsleitung in der Espelkamper Stadtverwaltung, einen Überblick: „Die Anzahl der Kindergärten in Espelkamp reicht nicht aus. Das ist in vielen Kommunen so – vor allem der U-3-Bereich ist betroffen.“